EDICOLA / CdS: “Championato, che ripartenza. Inter-Fiorentina con Lukaku-Correa”

La lotta per la qualificazione alla prossima Champions League infiamma il campionato di Serie A ed è al centro della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il campionato, dopo la pausa per la Nazionale riprende: "Championato. Strepitosa ripartenza: oggi Inter-Fiorentina alle 18 e Juve Verona alle 20.45. Domani sera Napoli-Milan. Tre su quattro per l'Europa salvaconti. A San Siro Correa e il rinato Lukaku, sfida a Cabral. Out Dimarco".Questo il titolo principale del giornale sportivo.