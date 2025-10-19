FC Inter 1908
Per Inter-Fiorentina tornerà la Curva Nord. “Ecco cosa prevede l’accordo con la Questura”

La Nord nerazzurra ha rotto il silenzio all’Olimpico di Roma ma con la Fiorentina, a fine ottobre, tornerà anche a San Siro
Matteo Pifferi Redattore 

"“Ti sosterrò in ogni momento”. “C’è solo l’Inter”. E via così. Cori, striscioni, bandieroni, applausi. La Nord nerazzurra ha rotto il silenzio all’Olimpico di Roma. I tifosi dell’Inter, in “sciopero” dall’inizio della stagione per via delle regole imposte dai club dopo l’inchiesta “Doppia curva”, hanno ripreso a cantare in trasferta, contro la squadra di Gasperini". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla questione Curva Nord.

Più di 5mila i tifosi interisti presenti all'Olimpico e la Curva si è fatta sentire, tornando a cantare sin dal riscaldamento della squadra.

"Un segnale di vicinanza ai giocatori e all’allenatore. Alla prossima partita in casa - il 29 ottobre contro la Fiorentina - la Nord tornerà a pieno regime: l’accordo con la questura e la società è che da adesso nella curva non compaiano né nomi e né simboli dei vecchi gruppi, ci sarà uno striscione unico senza riferimenti al passato", scrive La Gazzetta.

Nino Ciccarelli, storico leader della Curva Nord, già qualche settimana fa lanciava segnali in tal senso ma ora la Nord è pronta per tornare davvero.

