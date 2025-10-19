"“Ti sosterrò in ogni momento”. “C’è solo l’Inter”. E via così. Cori, striscioni, bandieroni, applausi. La Nord nerazzurra ha rotto il silenzio all’Olimpico di Roma. I tifosi dell’Inter, in “sciopero” dall’inizio della stagione per via delle regole imposte dai club dopo l’inchiesta “Doppia curva”, hanno ripreso a cantare in trasferta, contro la squadra di Gasperini". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla questione Curva Nord.

Più di 5mila i tifosi interisti presenti all'Olimpico e la Curva si è fatta sentire, tornando a cantare sin dal riscaldamento della squadra.

"Un segnale di vicinanza ai giocatori e all’allenatore. Alla prossima partita in casa - il 29 ottobre contro la Fiorentina - la Nord tornerà a pieno regime: l’accordo con la questura e la società è che da adesso nella curva non compaiano né nomi e né simboli dei vecchi gruppi, ci sarà uno striscione unico senza riferimenti al passato", scrive La Gazzetta.