Cds – Inter-Fiorentina, dirige Irrati di Pistoia (ma nato a Firenze). Rocchi sta cercando…

"Questione di retaggi, che Rocchi sta cercando di superare (la sua idea fissa: far arbitrare ai romani Roma e Lazio, per far capire quali sono gli orizzonti). Dodici gare dirette alla Fiorentina: 4 vittorie, 2 pareggi e sei ko, l’ultima nell’ultimo incrocio (quest’anno contro l’Atalanta, 1-0 e intervento del VAR per togliere il rosso a Kouame, ingiustamente espulso). Sono invece 18 i precedenti con l’Inter, l’arbitro della sezione di Pistoia, avvocato di professione, mai diretta quest’anno in alcuna competizione: 11 vittorie, due pareggi e cinque sconfitte".