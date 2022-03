Inter-Fiorentina, pagelle Cds: Dumfries e Skriniar da 7. Lautaro nell’oblio

Questi alcuni dei voti del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri nel deludente pareggio di ieri con la Fiorentina

Delude ancora l'Inter, che stecca per l'ennesima volta e si allontana ulteriormente dalla testa della classifica. Il pareggio contro la Fiorentina ha messo in luce ancora di più gli evidenti problemi in casa nerazzurra, dove si salvano davvero in pochi. Uno di questi è Milan Skriniar, giudicato dal Corriere dello Sport con un 7: "Centrale nei tre dietro, cancella dal campo Piatek stoppandolo o impedendogli di andare sul pallone. Una roccia".