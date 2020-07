Inter-Fiorentina, i precedenti sorridono ai nerazzurri: il dato più clamoroso…

Inter e Fiorentina si sono incontrate 163 volte in Serie A: il bilancio è di 66 vittorie nerazzurre, 53 pareggi e 44 successi viola; in questi confronti l’Inter ha realizzato 250 gol, contro i 210 della Fiorentina. I nerazzurri sono imbattuti nelle ultime cinque sfide in A contro la Fiorentina: 2 vittorie e 3 pareggi. Quattro successi consecutivi per l’Inter a San Siro contro i viola: 3 in campionato e 1 in Coppa Italia.

Sono 81 le sfide in casa dell’ Inter tra queste due formazioni: il bilancio si compone di 48 vittorie interne, 18 pareggi e 15 successi esterni.

Il dato più clamoroso è il seguente: non c’è stato nemmeno un pareggio nelle ultime 20 sfide tra Inter e Fiorentina in casa dei primi. 17 successi interni e tre vittorie esterne dal 1997 in avanti (l’ultima delle quali per 4-1 nel settembre 2015).

