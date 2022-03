Inter-Fiorentina, rebus Brozovic. Inzaghi pensa a una novità in regia: si scalda…

La situazione del centrocampista croato in vista della Fiorentina e la novità studiata da Inzaghi a centrocampo

Giornata decisiva in casa Inter sul fronte Brozovic. Dall'allenamento di oggi si capirà se il centrocampista croato sarà della partita contro la Fiorentina domani alle 18 a San Siro.

L'ex Dinamo Zagabria vuole esserci, ma Inzaghi e lo staff medico dei nerazzurri non vogliono rischiare una ricaduta, soprattutto prima di una sosta di due settimane.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi Brozovic potrebbe provare a lavorare col gruppo per la prima volta in questa settimana. Poi dipenderà dalle sensazioni. Fino a ieri il croato ha lavorato a parte, anche perché avvertiva ancora un leggero fastidio.