Padovan: “Inter in un ottimo momento, ma la Fiorentina può fare uno scherzo”

I nerazzurri, dopo il largo successo contro il Bologna, saranno di scena questa sera all'Artemio Franchi di Firenze

Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, ha parlato delle difficoltà che l'Inter potrà incontrare questa sera contro la Fiorentina: "L'Inter è in un ottimo momento. I duelli sulle fasce possono essere importanti: Callejon, per esempio, nonostante l'età, ha una grande esperienza. Poi a me piace molto Bonaventura, giocatore qualche volta sottovalutato, che può essere un pericolo per l'Inter. In generale è il collettivo la cosa migliore della Fiorentina, la novità di quest'anno, che con Italiano ha trovato quadratura, orgoglio e qualcosa in più. L'Inter va a Firenze con le antenne dritte, la Fiorentina sta bene e può fare uno scherzo".