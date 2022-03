Inter-Fiorentina, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

La squadra nerazzurra deve provare a ritrovare la vittoria dopo la frenata con il Torino: i tifosi interisti hanno fatto sentire il loro appoggio

L'Inter deve riprendere il cammino verso la seconda stella. Si è fatto tremendamente difficile e servirà una serata speciale, di quelle che sanno far nascere i tifosi al Meazza, per superare la Fiorentina di Italiano. A San Siro si sono presentati tanti sostenitori interisti per la sfida contro i viola. Il numero di spettatori presenti allo stadio, con la capienza al 75%, è da tutto esaurito o quasi: 54.988 i paganti.