Inter-Fiorentina, torna ‘Together as a team’: iniziativa dedicata agli Inter Club

Torna l’iniziativa ‘Together As a Team’. L’Inter, in occasione della gara con la Fiorentina, ripropone l’iniziativa che aveva inaugurato nel finale di stagione 2019/2020. Tornerà a bordo campo il Social Wall sul led terza fila, che ha visto più di 10mila foto condivise. Nella prima gara al Meazza di questa stazione l’iniziativa sarà dedicata ai soci Inter Club, che hanno potuto partecipare in esclusiva inviando i propri video e le proprie foto di supporto alla squadra. I contenuti verranno proiettati sul led terza fila a bordocampo, con delle novità rispetto alla scorsa stagione.

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT – “Nel prepartita spazio invece alla campagna di promozione della Settimana Europea dello Sport 2020. La Lega Serie A e l’Inter hanno deciso di sostenere l’iniziativa lanciata nel 2015 dalla Comunità Europea, promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Finanziato dalla Comunità Europea, il progetto in Italia è coordinato dal Dipartimento per lo Sport e realizzato da Sport e Salute. Il Progetto sposa i Sustainable Development Goals presenti nell’Agenda 2030 dell’ONU, favorendo diverse e specifiche modalità di svolgimento dell’attività fisica e sportiva. L’edizione 2020 della Settimana Europea dello Sport andrà in scena in concomitanza con la 2° giornata della Seria A TIM 2020/2021. Su tutti i campi verrà esposto nel prepartita uno striscione a sostegno della manifestazione”, recita inoltre il comunicato stampa del club nerazzurro.