Inter-Fiorentina, i tre dubbi di formazione di Italiano. In mediana riecco Amrabat

In vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, sono almeno tre i dubbi che Italiano si porterà a Roma e scioglierà solo all'ultimo. Come riporta Tuttosport, annunciati in difesa i big Dodò, Biraghi (parla oggi insieme al tecnico) e Milenkovic accanto al quale sono in tre a contendersi il posto. "Igor (ma negli ultimi tempi non ha brillato), Quarta e Ranieri. A meno di imprevisti in mediana riecco Amrabat lasciato domenica a riposo, con lui (secondo rebus) Castrovilli o Mandragora mentre nella trequarti agirà Bonaventura dopo il turno di squalifica".