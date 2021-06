GdS – Inter, casting a destra: scende Florenzi. Con Inzaghi si è parlato di…

Due obiettivi per l'Inter di Simone Inzaghi sulla fascia destra: ecco di chi si è parlato nell'incontro di ieri col nuovo tecnico

Nuovo look sulle fasce. È questo l'obiettivo dell' Inter in vista del mercato estivo. Se a sinistra il nome caldo è quello di Emerson Palmieri , esterno del Chelsea e dell'Italia di Roberto Mancini , dall'altra parte gli obiettivi restano Alessandro Florenzi ed Emerson Royal .

Secondo La Gazzetta dello Sport, le quotazioni di Florenzi sono in calo. Il calciatore di proprietà della Roma era gradito a Conte, che lo avrebbe utilizzato come jolly a centrocampo. Ieri con Inzaghi si è parlato di Emerson Royal, rientrato al Barcellona dopo il prestito al Betis. Due nomi per rinforzare la fascia destra e rimpiazzare il partente Hakimi.