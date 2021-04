Inter: Florenzi, un nome che ritorna per Conte. Cosa pensano l’uno dell’altro

Il giocatore del PSG torna tra i nomi del mercato nerazzurro e ci sono parole del passato che raccontano il suo pensiero sul tecnico

Non è la prima volta che succede. Alessandro Florenzi è il nome che torna prepotentemente sul mercato dell'Inter. Se ne era parlato anche prima che approdasse a Parigi. Il giocatore del PSG piacerebbe molto a Conte. Lo ha allenato ai tempi della Nazionale e allora il giocatore di quello che era il suo CT disse: «Il mister ha portato tutto il suo bagaglio tecnico-tattico e la sua personalità. Abbiamo lavorato per mettere in pratica le sue indicazioni, ognuno sa quello che deve fare. E’ un piacere giocare così».