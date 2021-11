Inter, focus sullo stadio: tutto porta al nome di Populous. E il prossimo annuncio…

Lavori in corso tra Inter e Milan per accelerare sul progetto

Nessuna intenzione di cedere il club, anzi. Suning rilancia e conferma le dichiarazioni di Beppe Marotta che ha sempre parlato di impegno da parte della proprietà. Ecco perché al momento il focus è sullo stadio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lavori in corso tra Inter e Milan per accelerare sul progetto, nel rispetto delle linee guida dettate dal Comune. "Il progetto definitivo deve ancora essere svelato, tutto porta al nome di Populous, ma non è detto che i veli vengano sollevati entro dicembre. Più probabile che il prossimo annuncio sarà dell’area tecnica, ovvero il rinnovo di Brozovic".