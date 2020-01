Inter Primavera, Fonseca brilla anche in Nazionale: gol nel test contro la Fiorentina

Matias Fonseca ha cominciato il 2020 esattamente come aveva terminato il 2019: segnando. Il giovane attaccante dell’Inter, convocato dal ct dell’Italia Under 19 Alberto Bollini per uno stage di tre giorni a Coverciano, è andato subito in gol nel test disputato contro la Primavera della Fiorentina: il bomber nerazzurro – già 10 gol in stagione tra campionato e Youth League – ha segnato la rete del momentaneo 1-2 azzurro (gara poi terminata 3-3), sfruttando l’assist dalla sinistra di Ripamonti.

Un esordio con la maglia dell’Italia decisamente positivo per Fonseca. Un bel segnale per il ct azzurro Bollini, che d’ora in avanti potrebbe convocarlo nuovamente in vista dei prossimi impegni, e per l’Inter di Armando Madonna, che domenica torna in campo dopo la sosta natalizia.