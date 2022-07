Inter, Footmercato: “Psg, Skriniar e Mukiele slegati. Entrambi priorità”

Come riportato, il Psg avrebbe spostato il mirino per rinforzare la difesa da Milan Skriniar, la cui posizione è cambiata dopo il mancato arrivo di Gleison Bremer all'Inter, a Nordi Mukiele. Ma, secondo quanto risulta a Footmercato, la pista che porta al francese non è successiva al centrale dell'Inter, in quanto i contatti sono stati avviati più di un mese fa: le due piste sono infatti definite indipendenti l'una dall'altra. Entrambi, riporta Santi Aouma di Footmercato, sono priorità per Campos, con il club parigino che è fiducioso ma non ha intenzione di strapagare nessuno dei suoi obiettivi.