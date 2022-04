EDICOLA / TS: Inter, servono 80 mln. Zhang usa le forbici. E Allegri sogna Skriniar

Il tecnico bianconero starebbe pensando allo slovacco e a Milinkovic-Savic mentre Suning chiederebbe nuovi tagli

Non ci sono buone notizie per l'Inter se si guarda alla prima pagina di TuttoSport. Intanto la Juventus avrebbe messo gli occhi su Milan Skriniar tanto che si legge nel titolo principale: "Lui e Milinkovic Savic sono i sogni proibiti di Max. Lo slovacco è considerato il difensore ideale il post Chiellini. Affari complicatissimi ma non impossibili".