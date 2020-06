GdS – Inter, sei la più in forma. Conte ha un altro Eriksen da schierare e anche un buon alleato

Riparte il campionato dell’Inter con la sfida alla Sampdoria di domenica sera a San Siro. I nerazzurri possono accorciare la classifica e avvicinarsi alla vetta e hanno fatto vedere di stare bene sotto il punto di vista della condizione fisica.

“Sconfitta dal Napoli nella semifinale di Coppa Italia, l’Inter in realtà sta meglio della Juve e della Lazio. In che senso? Nel senso che la Juve capolista ha capito di essere in ritardo di forma, mentre la Lazio che la insegue si sta chiedendo come starà alla ripresa. L’Inter sa già che sta bene. Delle quattro viste in Coppa Italia, è quella che ha lasciato l’impressione migliore, Napoli compreso. E’ quella che ha giocato meglio e creato di più. Sa già che potrà contare su un altro Eriksen, rieducato da Conte atleticamente e tatticamente. Conte ha un buon alleato: il calendario. Rispetto alle avversarie della Juve, quelle dell’Inter sommano 36 punti in meno. Affronterà Brescia e Spal, le ultime, che Juve e Lazio hanno giù incrociato. Napoli e Atalanta, le più toste, le incontrerà nelle ultime giornate, quando potrebbero aver raggiunto i rispettivi traguardi ed essere quindi meno assatanate. Se domani vincerà il recupero con la Samp, Conte risalirà a 5 punti dalla Lazio e a 6 dalla Juve. Le distanze restano importanti e i bianconeri hanno vinto i due scontri diretti, ma vedere la Signora dimessa del San Paolo, così diversa da quella dominante del pre-Covid, riaccende il desiderio nerazzurro”, si legge su La Gazzetta dello Sport.