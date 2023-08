Inter, un cambio contro il Cagliari? Acerbi tenta il recupero, Darmian a parte

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’ex Parma testerà di giorno in giorno la tenuta dell’articolazione e gli eventuali dolori continuando con un lavoro personalizzato, in attesa di assorbire il trauma distorsivo e tornare in gruppo.

Per Acerbi invece, nessun rischio. L’ex difensore della Lazio ha cominciato la settimana con un lavoro specifico, proprio come aveva finito quella scorsa, per il risentimento muscolare al sole della gamba destra.

Nei cinque allenamenti che mancano alla trasferta di Cagliari, Acerbi e lo staff medico verificheranno se sarà possibile la convocazione per la trasferta in Sardegna di lunedì.

Intanto Inzaghi studia la formazione e dovrebbe approcciare con la stessa della gara d’esordio contro il Monza.

Per la Rosea potrebbe esserci un solo cambio, con Marko Arnautovic che insidia Marcus Thuram in avanti per far coppia con Lautaro Martinez.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.