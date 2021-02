L’Inter e ‘Fort San Siro’: ecco quando è arrivata la svolta. La curiosità è che…

Dopo un avvio complicato, l'Inter ha ingranato la marcia. L'inversione di tendenza è arrivata soprattutto a San Siro

Gianni Pampinella

Dopo un avvio complicato, l'Inter ha ingranato la marcia e raggiunto la vetta della classifica. L'inversione di tendenza è arrivata soprattutto a San Siro. Qui i nerazzurri hanno conquistato 28 dei 53 punti finora raccolti in classifica, nonostante i nerazzurri abbiano giocato una gara in più in trasferta: 11 contro 12.

Dal pareggio col Parma in poi c'è stata la svolta. "Lukaku e soci si sono trasformati in schiacciasassi non dando scampo a nessun altro avversario in visita a San Siro: 8 vittorie consecutive, che potrebbero diventare 9 oggi in caso di 3 punti con il Genoa. Per intendersi, nelle ultime 9 stagioni, solo la Juventus (in 4 occasioni) e la Roma (2016/17) hanno infilato una striscia del genere", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La curiosità è che l’anno scorso non era così. Nel campionato passato, infatti, l’Inter sembrava trovarsi più a suo agio in trasferta, tanto da cominciare il torneo con 7 blitz esterni consecutivi. E anche a fine stagione, i punti accumulati in viaggio furono 43 contro i 39 a San Siro. Oggi, invece, dopo 23 giornate, la distribuzione è di 28 punti casalinghi e di 25 in trasferta".

(Corriere dello Sport)