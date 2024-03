L'Inter è un rullo compressore. La squadra di Inzaghi viaggia a velocità folle in campionato. Travolta anche l'Atalanta, i nerazzurri hanno portato il loro vantaggio a 12 lunghezze dalla Juventus. "Forte e bella, e anche col fisico bestiale. Simone Inzaghi non perde occasione per spiegare che dietro i successi dell'Inter c'è il lavoro di tutto lo staff, dai medici ai preparatori e ai collaboratori tecnici che lo affiancano da sempre, come il vice Massimiliano Farris. L'Inter corre veloce e non solo metaforicamente. Nessuno ha avuto quest'anno così pochi infortuni come l'Inter, soprattutto un merito più che semplice fortuna", sottolinea il Giornale.

"E anche adesso che l'infermeria è affollata come mai prima (Acerbi, Thuram, Calhanoglu e Frattesi), nessuno sembra veramente preoccupare (Frattesi addirittura potrebbe già recuperare per lunedì, quando a San Siro arriverà il Genoa). L'Inter vola dal primo all'ultimo minuto. Ha risolto partite sbloccandole in avvio, altre le ha chiuse nel finale. Il calcio di Inzaghi accoppia velocità e tecnica, ogni giocata sembra studiata a tavolino: rapidissimi rovesciamenti di fronte in cui mezza squadra sa catapultarsi in pochi istanti nell'area avversari, con effetti spesso devastanti per gli avversari. I numeri raccontano di una squadra perfetta, se esiste la perfezione nel calcio: nessuno segna così tanto e subisce così poco. In Europa, non solo in Italia".