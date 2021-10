Inter, la forza dell’attacco per battere la Juve: i numeri del post-Triplete non sorridono

Domenica sera, contro la Juventus, l'Inter dovrà affidarsi soprattutto al suo sfavillante attacco per avere la meglio dei bianconeri

Domenica sera, contro la Juventus, l'Inter dovrà affidarsi soprattutto al suo sfavillante attacco per avere la meglio dei bianconeri. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come i numeri dei nerazzurri nel post Triplete non siano davvero favorevoli alla squadra ora allenata da Simone Inzaghi:

"È considerato il derby d’Italia, visto che Inter e Juventus sono le due squadre che nella nostra serie A hanno conquistato più scudetti. Per i nerazzurri, però, è sempre stato un confronto delicato e complicato, tanto che la bilancia delle vittorie pesa nettamente dalla parte bianconera. La tendenza si è addirittura accentuate dal post-Triplete a questa parte. In 26 incroci, infatti, l’Inter l’ha spuntata soltanto 4 volte. La forza nerazzurra, in questa prima parte di stagione, si sta rivelando l’attacco: il migliore in stagione, con 23 reti in 8 giornate. Tanti anche i marcatori differenti: ben 11, che diventano 12, considerando pure la prodezza di De Vrij in Champions".