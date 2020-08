SOCIAL / La carica di Milito. Il pensiero vola alla finale di Colonia: “Forza Inter”

Dieci anni fa c’era lui a giocarsi una finale europea ed era il 22 maggio. Era la Champions, era un anno storico per l’Inter. Sono cambiate tante cose da allora. La società nerazzurra per cominciare, non è più la stessa. Si è vinto dopo quella finale ancora una Supercoppa, un Mondiale per club e l’anno dopo la Coppa Italia. Poi è cominciato un periodo di ricostruzione per il club nerazzurro che stasera si gioca a Colonia, dieci anni dopo, un’altra finale europea. Quella di Europa League contro il Siviglia. C’era lui dieci anni fa dicevamo. E lui è stato tutto quello sera. Diego Milito, il Principe che diventa re e fa doppietta al Bayern regalando la Coppa agli interisti che lo hanno amato tantissimo e da molto, molto prima di quella serata speciale. Un legame speciale quello tra Dieguito e i colori interisti, che non si spegne con gli anni. E così, anche se da lontano, l’ex attaccante manda il suo pensiero all’Inter e a Colonia pubblicando la maglia della finale di stasera. Il pensiero è là e nessuno può negarlo. Pure Milito ci sta pensando e incoraggia tutti con un: “Forza Inter”, scrive. I cuori nerazzurri a fare da contorno. Lontano dagli occhi, vicino nel cuore.