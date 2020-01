Inter, il nuovo anno parte con tutta la rosa. Conte ritrova forze fresche per Napoli e Atalanta

Il nuovo anno per l’Inter inizia subito con grandi sfide: lunedì il Napoli al San Paolo e poi sabato l’Atalanta a San Siro. Dopo aver chiuso bene il 2019, la squadra di Conte deve ripartire allo stesso modo e può fare affidamento su alcuni giocatori importanti al rientro.

“Conte, dopo mesi di emergenza, può finalmente contare su tutta la rosa. Tolti D’Ambrosio, fermo per guai muscolari , e Asamoah, reduce da un lungo stop, l’ex ct lavora con il gruppo intero. Compresi i tre acquisti d’estate che tanto ha voluto ma che poco ha potuto schierare perché rotti., fuori di fatto da ottobre, ha giocato qualche minuto col Genoa e a Napoli potrebbe partire titolare., fermo dal 23 novembre, dovrebbe andare in panchina. E così il fu Niño Maravilla, Alexis, che fin qui ha fatto poco: un paio di buone partite, un’espulsione per simulazione, quasi tre mesi fermo dopo un’entrata di Cuadrado in nazionale. Torna come terzo, dopo Lukaku e Lautaro, ma prima del ragazzino Esposito e di Politano, di cui l’Inter vuole disfarsi”, aggiunge il quotidiano.