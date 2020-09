L’Inter racconta passo passo l’arrivo di Vidal. Ecco la foto scattata in aeroporto

L’Inter ha deciso di raccontare tutti i passi di Arturo Vidal e del suo sbarco a Milano. Prima il club nerazzurro ha annunciato ai tifosi che ‘il guerriero’ stava per atterrare. Poi, quando è arrivato ai voli privati di Linate, il centrocampista si è messo in posa per la prima foto ufficiale. E questa volta non è quella della firma, ma quella del suo arrivo al Prime. La società – come forse non aveva mai fatto prima, di solito le foto arrivavano dopo l’annuncio ufficiale – ha postato la foto del calciatore appena arrivato in Italia.