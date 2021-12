Inter, al club non è passata certo inosservata una frase di Inzaghi alla Gazzetta

C'è una frase molto significativa di Simone Inzaghi nell'intervista concessa alla Gazzetta che di sicuro non sarà sfuggita all'Inter

"Un altro passo, quello decisivo. Perché lo vogliono tutti. E non è certo passata inosservata la battuta di Simone Inzaghi: «Brozo deve sbrigarsi a firmare il rinnovo», ha detto l’allenatore dell’Inter solo tre giorni fa nel forum in Gazzetta. Il pallone è ancora in gioco, ma ci si sta avvicinando al novantesimo e non sono previsti tempi supplementari. E un pareggio, alla fine, accontenterebbe tutti. A dover rimontare, però, adesso è il club, molto più che Brozovic. E allora ecco la mossa in canna. L’idea di Marotta e Ausilio è portare il centrocampista croato ad altezza Lautaro, ovvero sei milioni di euro più bonus a stagione".