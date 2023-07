Inter, con Frattesi cresce il blocco italiano. La svolta è arrivata con Marotta

In ogni club in cui ha lavorato, la strategia di Beppe Marotta è sempre stata chiara: creare un blocco italiano. Anche all'Inter l'idea è sempre stata questa e le ultime sessioni di mercato sono lì a testimoniarlo, a cominciare dall'estate del 2019 quando a Milano sbarcava Nicolò Barella. Adesso c'è un altro italiano in arrivo, Davide Frattesi.