Inter, la frenata in campionato ha un nome e un cognome: i numeri dimostrano che…

L’Inter ha bisogno dei gol di Romelu Lukaku. Come riporta Tuttosport, la frenata dei nerazzurri in campionato corrisponde a quella del belga, che dopo la doppietta al San Paolo contro il Napoli il 6 gennaio scorso non è più andato in gol in Serie A.

Tre 1-1 per i nerazzurri, fermati da Atalanta, Cagliari e Lecce con i gol di Lautaro e quello di Bastoni. L’ex Manchester United spera di tornare a far gioire i tifosi dell’Inter già stasera a Udine. Al suo fianco ci sarà Esposito, favorito su Sanchez, oltre al supporto di Eriksen e della coppia Young-Moses sulle corsie laterali.