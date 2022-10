Brambati: “Inter fuori dal tunnel? Lo vedremo alla sosta dei Mondiali”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sul campionato: "Inter fuori dal tunnel? Io penso che lo si vedrà alla sosta dei Mondiali. Vedremo a che punto è in campionato e se è rimasta in Champions. Ha una rosa che non combacia con la classifica. Non mi ha convinto col Sassuolo ma oggi bene portare a casa i tre punti. Alla sosta vedremo".