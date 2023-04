TS – Inter, società furibonda con la squadra. “Evidente come molti calciatori…”

Dopo la sconfitta contro il Monza, si è tenuto un vertice nella pancia di San Siro, con l'Inter al completo presente, da Zhang alla dirigenza fino a Simone Inzaghi. Motivo della discussione, ovviamente, il diverso rendimento tra campionato e Champions con l'obbligo, ribadito, di centrare la qualificazione in Champions per la prossima stagione. Tuttosport, però, sottolinea come la società abbia puntato il dito anche contro i calciatori:

"Se è vero che il primo a pagare sarà Inzaghi, questa volta la società è furibonda anche con la squadra. E’ evidente come molti diano la precedenza, anche per una questione di vetrina personale e un futuro incerto, alla Champions e in campionato stiano tradendo con disattenzioni e prestazioni di livello insufficiente. Ma così facendo, tutti stanno mettendo a rischio il loro futuro, perché senza Champions, il club sarà obbligato a rivedere i programmi e, in primis, cedere alcuni big per bilanciare economicamente i mancati introiti dalla Uefa (per non parlare dei riscatti e dei tanti rinnovi)".