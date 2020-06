Terminata la poco fortunata esperienza in Belgio con la maglia del Waasland-Beveren, Xian Emmers è pronto a tornare in Italia: l’Inter è intenzionata a prestare nuovamente il giovane centrocampista belga, e diversi club hanno già mostrato interesse. Secondo Seriebnews, il talentuoso classe ’99 sarebbe finito nel mirino del Crotone, una delle favorite per la promozione in Serie A. Sul giocatore ci sarebbero anche Brescia e Monza.