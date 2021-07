Tuttosport: “Inter, futuro in porta? I nomi monitorati sono principalmente due”

Per il futuro tra i pali, in questo momento, i nomi che vengono monitorati dall'Inter per il ruolo sono principalmente due

C'è sempre il tema legato al futuro della porta che in casa Inter non perde d'attualità. Questa sarà con ogni probabilità l'ultima stagione da titolare per Samir Handanovic e il club nerazzurro è alla ricerca del successore ideale dello sloveno. Scrive Tuttosport: "In questo momento, i nomi che vengono monitorati per il ruolo sono principalmente due. Da un lato il polacco Dragowski, portiere della Fiorentina, con i viola che però al momento restano arroccati e non aprono a una cessione. Dall’altro l’olandese Onana dell’Ajax, che termina il contratto con i Lancieri nel 2022 e l’Inter vorrebbe assicurarsi la prossima estate a parametro zero, anche se sul giocatore c’è forte l’interesse dell’Olympique Lione che vorrebbe chiudere l’affare nel minor tempo possibile".