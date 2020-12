Mercato, l’ex Inter Gabigol torna in Europa? È nel mirino di un club spagnolo

Gabigol può tornare a giocare in Europa? Dopo le esperienze all’Inter e al Benfica, potrebbe sbarcare al Siviglia. Questo almeno sottolineano i siti di calciomercato spagnoli. Fichajes.net in particolare spiega che, come era già successo, il club andaluso avrebbe messo nel mirino l’ex attaccante nerazzurro che oggi gioca nel Flamengo. Il club brasiliano aveva pagato attorno ai 23 mln per averlo e per una cifra simile la società spagnola proverebbe a portarlo i Liga. Uno degli altri obiettivi di Monchi sarebbe Milik, ma Gabigol sarebbe più abbordabile.

(Fonte: Fichajes.net)