Inter-Gagliardini, sarà addio in estate: un club di Serie A sulle sue tracce

La storia tra il centrocampista ex Atalanta e il club meneghino è ai titoli di coda: può restate in Serie A

"Gagliardini non è un fulmine di guerra, Sarri in prima battuta cerca giovani dinamici, ma ha bisogno anche di giocatori d’esperienza. Gagliardini all’Inter ha giocato con Spalletti e con Conte, non più con Inzaghi. Ha parametri economici adattabili alla filosofia della Lazio, attualmente guadagna 1,8 milioni. Muovendosi a zero proverà a chiedere un ingaggio maggiore, ma deve anche valutare ambizioni e prospettive tecniche".