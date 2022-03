Inter, Gagliardini annuncia: “Aspettiamo la nostra principessa”

Il centrocampista nerazzurro ha fatto gli auguri alla compagna con una foto speciale che celebra l'arrivo della sua secondogenita

Dopo il maschietto, in arrivo la femminuccia. Nel giorno del 25esimo compleanno della sua compagna, Nicole, Gagliardiniannuncia ai suoi follower che la sua famiglia sta per allargarsi. Lei è in attesa del loro secondogenito, una bimba e ha postato la foto della torta e del pancione della donna alla quale ha proposto di sposarsi.