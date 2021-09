Inter, dubbi tra centrocampo e attacco: Gagliardini variabile per tutti gli usi

Il centrocampista nerazzurro, nuovamente a disposizione di Inzaghi, potrebbe subito fare il suo ritorno in campo

L'Inter, dopo le prime due vittorie stagionali contro Genoa e Verona, si prepara per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Per l'occasione Simone Inzaghi riavrà a disposizione Roberto Gagliardini, pienamente recuperato dopo i problemi accusati al ginocchio nel coso della preparazione estiva. Il centrocampista nerazzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe subito avere una chance: