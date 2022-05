Inter, Galante: “Bremer ricorda Samuel, ma chi va a sostituire? Quei tre…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Bremer? Mi ricorda Walter Samuel. Bremer è un difensore forte fisicamente, difficile da saltare"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Fabio Galante, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così di Gleison Bremer, obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter: «Stiamo parlando di uno dei migliori profili di difensore in Italia. In questo campionato ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, di grande personalità e anche di qualità. Un giocatore che sa anche segnare. Ed essere decisivo che per un difensore è sempre un di più. Per quello che ha fatto vedere è già pronto per un club importante…».

Quando arriva una grande squadra come l’Inter è difficile anche per il Torino riuscire a trattenere un giocatore?

«Purtroppo oggi trattenere un campione è difficile. È inutile nasconderlo. Ma ci sono mille esempi, non solo il Torino. C’è la Fiorentina per esempio: basta pensare dove sono finiti i suoi. È quindi difficile trattenere un giocatore che ha mercato, che ha richieste importanti. E allo stesso tempo è difficile per il club dire di no davanti a certe offerte economiche…»

Dentro Bremer, via De Vrij?

«Bremer è fortissimo, è pronto per una grande squadra di Serie A ma andare a sostituire gente come De Vrij, Skriniar o lo stesso Bastoni, chi oggi è titolare nell’Inter non è semplice. Questi ragazzi in questi anni all’Inter hanno giocato grandissimi campionati…»

Bremer chi le ricorda dei grandi difensori del passato nerazzurro?

«Mi ricorda Walter Samuel. Bremer è un difensore forte fisicamente, difficile da saltare. È quel giocatore lì. Può diventare un altro muro nerazzurro…»

Lo scudetto chi lo vince?

«Il Milan è davanti, mancano tre giornate alla fine. Ma sono sicuro che vincerà quello più forte…»