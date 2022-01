Gds – Gamba e fiducia, l’Inter sta bene. Per il Milan brutta botta psicologica

La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio di Bergamo, è in salute. Diversa la situazione del Milan

Contro l'Atalanta non si è vista la migliore Inter della stagione, ma va sottolineato che i nerazzurri erano reduci dai 120 minuti giocati in Supercoppa. Una partita che dal punto di vista fisico e mentale ha tolto molte energie, ma la vittoria finale ha indubbiamente iniettato energia al gruppo nerazzurro. "L’Inter sta bene, ha gamba per i suoi continui scambi di posizioni, la rosa è pressoché intatta e il prezioso pareggio di Bergamo è arrivato dopo una striscia di 8 vittorie di fila", sottolinea la Gazzetta dello Sport.