Garay accostato anche all’Inter: ci sono due concorrenti argentine

Non è la prima volta che il suo nome gira attorno all’orbita nerazzurra. E voci spagnole parlano di Garay come di un giocatore nel mirino dell’Inter. Al quotidiano Marca assegnano l’indiscrezione secondo la quale Conte lo accoglierebbe volentieri e sarebbe il sostituto di Godin. La notizia è risuonata pure in Argentina dove raccontano che il club nerazzurro avrebbe da battere la concorrenza dei club argentini interessati al calciatore: River e Boca. Il difensore si è svincolato il 30 giugno.

(Fonte: mdzol.com)