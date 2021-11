Inter, Gatorade Official Sport Drink: partnership rinnovata per due anni

Il club nerazzurro ha annunciato di aver rinnovato la collaborazione con il marchio del gruppo PepsiCo

Rinnovata la partnership con Gatorade per due anni. L'annuncio arriva in una nota ufficiale dell'Inter che spiega: "Il marchio del gruppo PepsiCo e Sport Drink numero uno al mondo sarà Official Sport Drink del Club nerazzurro per le prossime due stagioni calcistiche".