Sky – Inter, occhi su Gatti del Frosinone: ecco quanto potrebbero offrire i nerazzurri

Il giovane difensore è entrato nel mirino del club di viale della Liberazione: c'è già stato un contatto con l'entourage

Federico Gatti, difensore classe 1998 del Frosinone, è uno dei tanti giovani seguiti dall'Inter per il futuro. I nerazzurri, come sottolinea in queste ore Sky Sport, lo stanno seguendo e potrebbero arrivare anche a mettere sul piatto circa 7 milioni di euro per il suo cartellino. La richiesta è di 10 mln. Rientra tra i profili che piacciono ai dirigenti, c'è stato anche un contatto con l'entourage del calciatore e in viale della Liberazione continueranno a seguire il suo percorso da qui al termine della stagione.