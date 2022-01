Inter, nuova chance in Serie C per Gavioli? Ipotesi Renate, si può chiudere

Il centrocampista classe 2000 non ha trovato fin qui molto spazio alla Reggina, e potrebbe scendere di categoria

Approdato in estate alla Reggina, in Serie B, Lorenzo Gavioli non ha trovato fin qui lo spazio sperato: il centrocampista di proprietà dell'Inter è sceso in campo solamente una volta, e potrebbe ora cambiare aria. Su di lui ci sono numerose squadre di Serie C, su tutte il Renate: secondo tuttoc.com il trasferimento potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni.