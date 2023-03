TS – Inter generosa ma basica: Inzaghi non sfrutta il vantaggio concesso da Allegri

La Juventus si aggiudica il derby d'Italia: i bianconeri battono l'Inter grazie a un gol contestatissimo di Rabiot . Questa l'analisi di Tuttosport: "Troppa Juve per questa Inter generosa ma basica e, non a caso, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. E così la Vecchia Signora mette il bollino sullo status di vera seconda forza del campionato al netto della giustizia sportiva, dietro al Napoli stellare".

"Allegri è costretto ancora una volta, per via degli infortuni e degli acciacchi, a iniziare il match senza i tre assi che in estate avevano acceso sogni di gloria: Pogba, Chiesa e Di Maria! Per cui tra i titolari il giovane Fagioli deve fare quello che incoraggia Soulé, promosso titolare alla "Scala del Calcio" non nel ruolo più banale del calcio: il fantasista, quello che deve esaltare le qualità dell'unico centravanti disponibile, Vlahovic.