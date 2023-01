Inter, gennaio decisivo: calendario favorevole: “C’è spazio per fare bottino pieno”

"Le prossime saranno comunque settimane decisive per la stagione nerazzurra. Al di là dell’opportunità di mettersi un trofeo in bacheca, c’è l’occasione per dare un’ulteriore sistemata alla classifica, dopo aver già ridotto il distacco dal Napoli da 11 a 8 punti. I prossimi avversari, infatti, saranno Monza, Verona, Empoli e Cremonese. Sulla carta, c’è spazio per fare bottino pieno e aggiungere 12 punti agli attuali 33. Non sarà così semplice fare lo stesso per le rivali dei nerazzurri, visto che nell’arco dei prossimi 4 turni sono previste in successione: Milan-Roma, Napoli-Juventus, Juventus-Atalanta, Lazio-Milan e Napoli-Roma. Insomma, le speranze di rimonta, a fine mese, potrebbero essere ancora più alte. E il derby con il Milan del 5 febbraio (per un curioso caso del destino stessa data della stracittadina di ritorno dello scorso torneo) diventerebbe ancora più incandescente", sottolinea il Corriere dello Sport.