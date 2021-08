Inter-Genoa: “I M BACK, dopo mesi in casa ora riprendiamoci la nostra”

Inter pronta per riabbracciare a San Siro i propri tifosi in vista della prima sfida di campionato di sabato

San Siro riabbraccia i tifosi nerazzurri. In occasione della prima giornata di campionato l'Inter ospiterà il Genoa sabato sera alle 18.30 e il Meazza riapre le porte. Questa la nota dell'Inter:

L'ultima volta un Inter-Napoli di Coppa Italia. Il 12 febbraio 2020. Resta quella l'ultima partita senza limitazioni a causa della pandemia a San Siro. Un impianto che in qualche rara occasione ha ospitato al massimo un migliaio di spettatori e che ha fatto da cornice alla cavalcata Scudetto della passata stagione.

Ora inizia un nuovo campionato e il ritorno in campo coincide con il ritorno degli spettatori allo stadio al 50%. Sarà bello riabbracciare il popolo nerazzurro, pronto a sostenere l'Inter: l'appuntamento è per sabato 21 agosto, ore 18:30, stadio Meazza, per la sfida con il Genoa.