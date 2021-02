PODCAST – Next Stop: prossima fermata Inter-Genoa

Dopo la grande vittoria nel derby, l'Inter di Conte affronta il Genoa a San Siro. Ecco il podcast di FCInter1908.it

Tutto l'ambiente Inter è ancora inebriato dalla grande vittoria nel derby contro il Milan. E non potrebbe essere altrimenti, dato che grazie al 3-0 inflitto ai rossoneri i ragazzi di Conte hanno rafforzato la leadership in testa alla classifica di Serie A, con quattro punti di vantaggio sui cugini. Lo scudetto è un sogno che assume contorni sempre più concreti e reali.

Ma, proprio per questo, adesso è assolutamente vietato fermarsi. Serve dare continuità, per non vanificare le ultime ottime prestazioni. Ancor di più se consideriamo che a San Siro arriva un Genoa in gran forma. Rivoluzionato dall'arrivo di Ballardini, il Grifone è un avversario da non sottovalutare.