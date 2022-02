Inter, dall’album dei ricordi: col Genoa primo ‘inchino’ di Nagatomo

L'esterno giapponese trovò il primo gol in maglia nerazzurra nel 5-2 del marzo 2011 al Meazza

I confronti con il Genoa rievocano diversi ricordi positivi in casa Inter. Tra i tanti, anche quelli legati a Yuto Nagatomo, come ricorda il sito ufficiale nerazzurro: "Il Genoa è stata la squadra contro cui Yuto Nagatomo ha segnato il suo primo gol con la maglia nerazzurra. Il terzino giapponese ha segnato per la prima volta nel 5-2 del Meazza del marzo 2011, per poi ripetersi nella stagione successiva al Ferraris con il gol vittoria della sfida del 13 dicembre. Suo anche il primo gol della Serie A 2013/2014, un’altra rete di testa, ancora una volta contro i liguri".