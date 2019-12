L’ex portiere Simone Braglia ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del prossimo turno di Serie A.

Sulla sfida del Genoa con l’Inter

“Non c’è la stessa atmosfera nei due spogliatoi. Il calcio è fatto di motivazioni. L’Inter è in un momento, nonostante l’emergenza, in cui è primo in campionato. La rosa è di tutto rispetto, non c’è paragone con quella del Genoa. Poi se ci mettiamo le problematiche in casa Genoa, non vedo come quest’ultima possa fare risultato”.