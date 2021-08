Inter-Genoa, le ultime: Calhanoglu o Sensi dietro Dzeko, a destra c’è Darmian

Tra mercato e campo, tra sogni, dubbi e ambizioni. L'Inter riparte da campione d'Italia, riparte con l'intento di difendere lo scudetto

La prima giornata della Serie A 2021-22 vede i nerazzurri ospitare il Genoa di Ballardini a San Siro. Vista l'emergenza in attacco (Lautaro squalificato e infortunato, Pinamonti out per vicende di mercato e un rinforzo in avanti ancora da acquistare), a disposizione di Inzaghi, Satriano a parte, resta solo Edin Dzeko. E sarà proprio il bosniaco, appena arrivato dalla Roma, a guidare il reparto offensivo nerazzurro. La squadra potrebbe schierarsi con un 3-5-1-1 con Calhanoglu (o Sensi) dietro l'ex giallorosso. Ecco la probabile formazione dell'Inter: