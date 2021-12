Inter, gestione ordinaria non in discussione: “Nelle casse del club ci sono…”

In questo momento la liquidità non rappresenta un problema, come era un anno fa. La gestione ordinaria non è in discussione

Vi abbiamo riportato l'indiscrezione di Bloomberg secondo la quale Suning sarebbe alla ricerca di un socio pronto ad investire per le quote di minoranza dell'Inter. Ma questa notizia non significa che il club sia in mancanza di liquidità, come scrive Tuttosport nella sua edizione odierna: "Dietro la volontà di trovare un socio di minoranza disposto a investire nell’Inter, ci sono anche calcoli legati a questa scadenza relativa ai 275 milioni garantiti dal fondo californiano che, in assenza della restituzione della somma, diventerebbe proprietario dell’Inter fra due anni e mezzo. In questo momento la liquidità non rappresenta un problema, come era un anno fa. Nelle casse nerazzurre ci sono 129,3 milioni (dato al 30 settembre). La gestione ordinaria non è in discussione".