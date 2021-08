Giornale – Crisi Inter deve far riflettere l’Italia: permesse gestioni a dir poco bizzarre

L'edizione odierna de Il Giornale analizza la situazione finanziaria dell'Inter, additando alcune colpe alle istituzioni italiane

"La crisi dell’Inter è preoccupante non soltanto per le difficoltà contabili del club ma è un segnale che dovrebbe far riflettere sul sistema Italia e sul lassismo delle istituzioni, statali e sportive, che consentono gestioni a dir poco bizzarre.La proprietà cinese dell’Inter si trova a dover affrontare e risolvere una serie di impegni economici pesantissimi. Frutto di valutazioni sbagliate ma di una crisi alla fonte, dell’azienda Suning e delle direttive del governo comunista cinese. Di fronte alla situazione debitoria non ci sono soluzioni: o si vendono alcuni asset o si mette in vendita la società. I cinesi hanno scelto entrambe le ipotesi".